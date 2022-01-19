جدة - نرمين السيد - تسود البلاد موجة من الطقس السيئ، فتالأجواء الليلة حتي صباح الغد هي الأشد برودة عن الليالي الماضية فتسجل مدينة سانت كاترين - 5° تحت الصفر، وخليج السويس 0°، كما يسود درجات حرارة متدنية جداً علي مدن الصعيد مابين 2 و4°، مع تشكل الصقيع علي المناطق المكشوفة.





كما تسجل الجيزة والقاهرة درجات حرارة منخفضة تصل إلى 5 درجات. ونقدم نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المنخفضة فى الليل: - الرجاء شرب الكثير من السوائل الدافئة.

- إرتداء الملابس الشتوية الثقيلة جداً .

- عدم الخروج ليلاً حتي الصباح إلا للضرورة .

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