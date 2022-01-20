إزاى تتخلص من الأفكار السلبية؟

جدة - نرمين السيد - لكى نكون خالين من الأمراض، يجب إيجاد طرق لعلاج أنفسنا يوميًا، وفى هذا الصدد تقدم اختصاصية علم النفس، الدكتورة نيكول ليبيرا، بعض النصائح والتى تتمثل فيما يلى:

ممارسة تمارين التنفس

يمكن أن تساعد تمارين التنفس مثل البراناياما (وهى أحد أنواع اليوجا المتمثلة فى التركيز على التنفس)، فى التخلص من التوتر المكبوت جراء معاملاتنا اليومية مع الأشخاص، كما تؤدى إلى الشعور بالراحة بشكل كبير.

القراءة أو تعلم شيء جديد

رتابة الحياة اليومية يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتنا العقلية، ولذلك فإن الحفاظ على تعلم شيء جديد كل يوم ولو بنسبة قليلة، يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً فى التخلص من المشاعر السلبية على الرغم من روتين الحياة.

تواصل مع شخص تحبه

التقط هاتفك وتحدث إلى أحبائك، فلا شيء يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن نفسى أفضل من محادثة جيدة.

اكتب قائمة بالأشخاص الذين تمتن لهم

عندما نشعر بالامتنان تجاه شخص ما، فإن دماغنا يطلق هرمونات محفزة للسعادة مثل الدوبامين والسيروتونين.

حاول الاحتفاظ بدفتر امتنان وستدرك كيف يمكن أن يحسن ذلك مزاجك على الفور.