السيارة لايصة وصاحبتها هايصة.. سيدة تلتقط سيلفى ومركبتها تغرق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - هذا ما كادت أن تفعله امرأة أثناء انزلاقها فى نهر ريدو فى مانوتيك، وهى إحدى ضواحى أوتاوا بـ كندا، حيث أصرت على التقاط صورة سيلفى قبل أن تغرق سيارتها بالكامل.

وقالت صحيفة "ديلى ستار"، البريطانية، إن سائقة السيارة، التى اتهمتها الشرطة الكندية منذ ذلك الحين، بتهمة القيادة الخطرة، قامت بالتقاط الصور السيلفى أثناء وقوفها على صندوق سيارتها السيدان الصفراء أثناء انزلاقها فى نهر ريدو تحت الصفر فى مانوتيك، دون اكتراث بالأهالى الذين صرخوا لنجدتها.

وذكرت الصحيفة أنه أثناء قيامها بالتقاط صورتها، كان السكان المحليون يتدافعون لإجراء عملية إنقاذ، وفى النهاية أتوا بزورق أزرق وربطوه بحبل لسحب السائقة من الحفرة الجليدية الضخمة.