روسيا تطور أقمارًا صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

جدة - نرمين السيد - وقال المدير العام للمركز دميترى بارانوف "بنهاية ديسمبر الماضى خرج عن الخدمة أول أقمار مجموعة Resurs-P بعد أن عمل فى مدارات الأرض لمدة أكثر من المدة المتوقعة، واليوم نعمل على تطوير عدة أقمار جديدة من نفس الفئة".
وأكد تطوير روسيا أقمار استشعار عن بعد، تستخدم للأغراض المدنية، وتعتمد المعلومات التى تقدمها هذه الأقمار فى وضع الخرائط، كما يتم الاعتماد عليها فى مراقبة الغطاء النباتى وأماكن استخراج المعادن والنفط.
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