آيباد برو 2022.. تسريبات تتوقع مواصفات أجهزة الجيل الجديد

جدة - نرمين السيد - وتنبأت تسريبات عدة بمواصفات الجهاز الجديد من آبل، وفيما يلى نستعرض كل ما نشر من هذه التسريبات حتى الآن:

كان قد قال الخبير الموثوق "مارك جورمان" فى تقرير له على وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الجيل الجديد من جهاز "آيباد برو"، قد يأتى بزجاج خلفى لتمكين الشحن اللاسلكى من خلال MagSafe.

آيباد برو 2022

وذكر موقع "ناين تو فايف ماك"، أن هناك نماذج أولية طورتها الشركة من iPad Pro وهى ذات شعار "آبل" أكبر ومصنوع من الزجاج.

وفيما يتعلق بالشاشة، فتشير التوقعات إلى أن تحتفظ "آبل" بحجمين مختلفين، أحدهما 11 بوصة والآخر 12.9 بوصة، مع إجراء تحديث باستبدال لوحة "إل سى دى" لشاشة miniLED، كما فعلت فى عام 2021 مع جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة.

وبخصوص المعالج، فمن المفترض تطرح الشركة الأمريكية جهاز آيباد برو 2022، بشريحة M2 المتطورة.

أما عن مساحة التخزين، فقد يم طرح الجهاز بسعات التخزين مختلفة وهى 128 جيجابايت، و256 جيجا بايت، و512 جيجا بايت، و1 تيرا بايت و2 تيرا بايت.

وكان قد أفاد موقع "ناين تو فايف ماك"، أن "آبل" تعمل على تزويد آيباد برو الجديد، ببطاريات أكبر حجمًا، كما سيدعم الجهاز شبكة الجيل الخامس 5G.