«إنستجرام» تختبر ميزة إتاحة اشتراكات مدفوعة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الاشتراكات المدفوعة ستتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المحتوى والميزات الحصرية.
سيتمكن مستخدمو إنستجرام Instagram فى الولايات المتحدة قريبا من الاشتراك فى صفحات عدد صغير من المبدعين والمؤثرين للوصول إلى المحتوى والميزات الحصرية.
وصرحت الشركة فى إحدى مشاركات المدونة بأنها بصدد إطلاق اختبار للاشتراكات، مع إضافة المزيد من منشئى المحتوى فى الأسابيع المقبلة.
وسيدفع المعجبون (الجمهور) رسوما شهرية للوصول إلى المحتوى الخاص بالمشتركين فقط من المبدعين الذين يتابعونهم.
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