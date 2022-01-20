شاومى تستعد لطرح هاتف ينافس Galaxy Z Flip 3

جدة - نرمين السيد - شاومى

وكشفت التسريبات استعداد شركة شاومى الصينية لأجل تطوير هاتف جديد قابل للطى، والذى يأتى بتصميم صدفى، وفقا لموقع "digitaltrends".

وسيأتى هاتف شاومى الجديد بتصميم يحاكى هاتف هواوى "P50 Pocket" الجديد القابل للطى الذى يأتى مزودا بشاشة دائرية على شاشة الغلاف.

هاتف قابل للطى

وتخطط شاومى لطرح الهاتف القابل للطى والذى تستهدف به المستخدمين من النساء، حيث يأتى بتكلفة أرخص مقارنة بسعر هاتف سامسونج Z Flip 3.

وسيزود الهاتف بكاميرا أساسية تبلغ دقتها 50 ميجابيكسل، كما يُصمم الهاتف بشكل نحيف وخفيف حيث يمكن أن يحتوي على شاشة بدقة FHD +.

ووفقا للموقع سيكون هاتف شاومى الجديد هو أول هاتف قابل للطى بتصميم صدفى، ولكنه ليس أول هاتف ذكى قابل للطى حيث تمتلك الشركة طرازMi Mix Fold، بتصميم قابل للطى داخليا مثل الكتاب على غرار هواتف سامسونج.