مع بداية صباحك ومطرحك.. أحمد يونس عبر تويتر: التريند الأول الصباحى

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد عبر حسابه الشخصى على تويتر، عن تصدره تريند تويتر فى صباح الخميس، وقال: "الترند الأول الصباحى برنامج صباحك ومطرحك".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وأعربوا عبر حساباتهم على "تويتر" عن سعادتهم أثناء حلقة "صباحك ومطرحك" مغردين، قائلين: "أحمد يونس أفضل إعلامى على الإطلاق"، "أفضل مذيع فى الشرق الأوسط"، "المود ميكس ما بين المشهيص الصباحى بس رايق كده وحلو جدا فى نفسه ف شكرا جدا ع المود ده يا يونس".

قدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.