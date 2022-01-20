جدة - نرمين السيد - سمحت حكومة بلدة "فوتابا" بشمال شرق اليابان، والتى تستضيف جزءا من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، ليلة أمس لبعض السكان بالمبيت فى منازلهم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.





وذكر مسئولون يابانيون، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودواليابانية الرسمية، أن هذا القرار يمثل خطوة للأمام للمدينة لتصبح مرة أخرى مأهولة بالسكان بعد الزلزال الذى نتج عن موجات مد عاتية "تسونامى" فى 11 مارس 2011، والذى اجتاح محطة فوكوشيما دايتشى وتسبب فى أسوأ كارثة نووية فى العالم منذ أزمة تشيرنوبيل عام 1986، مما أجبر كل سكان فوتابا على إخلاء منازلهم والفرار. وقال شيرو إيزاوا رئيس بلدية فوتابا للصحفيين:" أريد بناء بلدة تجعل الناس يشعرون بالرضا عن العودة إليها"، مشيرا إلى أن قرار رفع حظر دخول البلدة "جزئيا" فى مارس 2020 مهد الطريق لاستئناف بعض العمليات فى مكتب المدينة. وتجرى عمليات التطهير وبناء البنية التحتية فى حوالى 780 هكتارا، تمثل 15 فى المائة من مساحتها بأكملها، استعدادا لعودة مواطنيها، فيما تم تضمين المنطقة التى تركز على محطة جى آر فوتابا فى جهود إعادة الإعمار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أسوأ كارثة نووية.. عودة سكان فوكوشيما إلى مدينتهم لأول مرة منذ 2011 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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