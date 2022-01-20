لسه الصبح.. سر التشاؤم من رقم 13

جدة - نرمين السيد - وأشار فادى إبراهيم فى "لسه الصبح" إلى أن رقم 13 ارتبط بالأذهان أنه رمز للتشاؤم، لارتباطه فى الثقافات المختلفة أنه من الأرقام الأسوأ حظا، ولكن لم يوجد سبب حقيقى وراء ذلك.

وانتقلت ثقافة رقم "13" أنه رمز التشاؤم عبر الأجيال المختلفة، حيث ربطه البعض بالتقويم وذلك لأن السنة تتكون من 12 شهر لذا يعتبروا أن رقم "13" لا فائدة له وأنه عبارة عن رقم زائد.

وقال أن هناك بعض الفنادق بالدول الأوروربية المكونة من 15 دور، تقوم بترقيم المصعد "الأسانسير" من 12 إلى 14 دون كتابة رقم 13.

وأضاف أن هناك بعض الطائرات التى ترقم الكراسى لأصحاب رقم 13 بأرقام أخرى من خلال إضافة "علامة" بجانب رقم 12 أو 14.

ولفت أن ثقافة رقم 13 تختلف من دولة لأخرى، حيث يعد رقم 17 هو رقم التشاؤم فى إيطاليا، ويعد رقم "13" فى الصين مثل غيره ولكن لديهم مشكلة مع رقم "14".