جدة - نرمين السيد - فى الصباح يقرر الكثيرون الخروج مبكرًا إلى العمل؛ بحثًا عن طريق أكثر سهولة للوصول، ولكن الأهم للحاق بالطقس اليومى الذى لا يمكن تجاهله، إنه موعد لا يجوز التأخير عنه، هناك حول عربة الفول.





ثقافة فى شوارع وميادين مصر، تنتشر عربات الفول منذ الصباح الباكر، قبل أن يشرق نور الفجر، ينطلق أصحاب العربات؛ كي يجهزوا وجباتهم ويفترشوا تلك الأطعمة التى صارت جزءًا لا يمكن إهماله فى حياة المصريين. حول العربة يبدأ المواطنون التوافد، وما أن تصل إلا وتسمع كلماتٍ كثيرة: «هات طلب وزود الطحينة- فين البصل؟- زود الشطة- طلب حار واتنين حلو» مصطلحات قد لا يعرفها البعض، لكن من اعتاد تناول الإفطار هناك يألفها جيدًا. رحلة الفول الفول لا يمكن اختصاره فى "الموقد" الذى يتولى مهمة طهيه فى الليل قبل أن ينطلق به صاحب العربة فى الصباح الباكر، لكن الرحلة تبدأ هناك من الأراضى الزراعية، يُجمع ثم يتخذ طريقه إلى «التدميس». دوت الخليج يرصد بالصور رحلة «الفول» من الأراضى إلى العربة بصحبة المصريين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حار وحلو.. رحلة الفول مع المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.