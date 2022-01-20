فى إنجلترا.. سينما تقدم أفلاما ووجبات خفيفة للكلاب

جدة - نرمين السيد - تربية الكلاب

وبدأ مؤخرا ظهور بعض الأماكن التى سمحت باصطحاب الكلاب منها "مجمع Ducie Street Warehouse" الذى يتواجد فى وسط مانشستر بإنجلترا.

ويتوفر ذلك المجمع سينما صغيرة تحرص على تقديم عروضا مخصصة للكلاب، وتسمح لمربى الكلاب باصطحابهم للسينما أثناء مشاهدة الفيلم، وذلك وفقا لما فى صحيفة "مترو" البريطانية.

سينما للكلاب

وأشارت صحيفة "مترو" إلى أن دار السينما تضم 36 مقعدًا وتقدم كل يوم اثنين أفلاما تتحدث عن الكلاب مثل Lassie و Hotel for Dogs وScooby-Doo، ويحرص الطاقم على تقديم مستويات عالية من الإضاءة وخفض الصوت لأجل الحفاظ على راحة الكلاب.

وجعلت تلك التجربة شعور مربى الكلاب بالسعادة وزيادة الإقبال على دخول السينما، ولم يكتفوا فقط باصطحاب الكلاب فى النزهات فقط بل أصبحوا يصطحبوهم إلى السينمات أيضاً، حتى إن بعضهم أصبح يحرص على اصطحاب وجبات خفيفة للكلاب ليتناولوها أثناء مشاهدة الفيلم.

ولفت التقرير إلى أن تجربة السينما لاقت إعجاب الكثير من محبى ومربى الكلاب، الذين أصبحوا يقبلون على شراء التذاكر كل يوم اثنين، ليصطحبون الكلاب معهم لمشاهدة الأفلام السينمائية المخصصة للكلاب، حتى بات دار العرض يستقبل كل أسبوع ما لا يقل عن 36 كلباً مع أصحابهم الذين يحرصون على اصطحابهم مع شراء الأطعمة الخفيفة المفضلة لهم.