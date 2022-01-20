لمنافسة تيليجرام.. ميزة جديدة فى واتساب

جدة - نرمين السيد - واتساب

ويتمكن التطبيق من إضافة ميزة مرئية تفاعلية جديدة، وهى عبارة عن رمز تعبيرى متحرك لإيموجى القلب الأحمر على واتساب، مما يجعل المحادثات أكثر تعبيرا وإثارة، ووفقا لتقرير حديث صادر عن WABetaInfo.

كما يطور تطبيق التراسل العالمى أيضا رموز تعبيرية متحركة لإيموجى القلب، مما يتيح لمستخدمى تطبيق الدردشة إرسال قلب أكبر ونابض بأى لون.

مزايا واتساب

ويمكن لمستخدمى واتساب إرسال جميع رموز القلب الملونة الأخرى، حيث ستنطبق خاصية الرموز التعبيرية التفاعلية على جميع إيموجى القلب الملونة وإرسالها بتأثيرات تملأ الشاشة، تجعلها بطريقة ما تنبض لتهتز فى نفس الوقت على كلا الجهازين لطرفى المحادثة.

وتتوفر تلك الميزة فى الوقت الحالى لمستخدمى الإصدارات التجريبية على هواتف آيفون فقط، وتخطط واتساب لتقديمه لإصدارات أندرويد فى تحديث مستقبلى.

وكشف تقرير آخر لواتساب أن خدمة الدردشة العالمية تضيف أدوات تحرير جديدة لمستخدمى أندرويد، كما يعمل التطبيق على توفير ميزة تعتيم الصورة للمستخدمين قبل إرسالها وهى ميزة متوفرة لمستخدمى لتطبيق على أجهزة iOS.