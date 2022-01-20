بالرغم من كورونا.. الهند تحتفل بمهرجان ترويض الثيران

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جدة - نرمين السيد - ويعد مهرجان ترويض الثيران من المهرجانات السنوية التى تحظى بشعبية كبيرة فى ولاية تاميل نادو بالهند.
ويتصارع الهنود فى ذلك المهرجان مع الثيران حتى الاستسلام خلال ركوضهم أمام الحشود الذين وصل عددهم إلى آلاف الشباب، وفقاً لموقع "euronews".
وتطلق الحيوانات فى المهرجان وغالباً ما تكون مزينة بأزهار القطيفة، ويحاول الشبان الإمساك بها من قرونها أو سنامها، وتشمل جوائز المهرجان أفضل مروضى الثيران من سيارات ودراجات نارية وثلاجات وأجهزة تليفزيون وعملات ذهبية و قطع أثاث، ووقعت العديد من الحوادث الشائعة فى المهرجان بالسنوات الأخيرة بعدما اخترقت ثيران الحواجز التى تفصل المشجعين عن ساحة المعارك.
قال ناشطون إن الحيوانات تتناول الكحول ويلقى على وجوهها مسحوق الفلفل الحار حتى تصبح أكثر عدوانية وشراسة قبل المسابقة، ويذكر أنه فى عام 2016، حظرت المحكمة العليا فى الهند مهرجان جاليكاتو بعدما قالت جماعات مدافعة عن حقوق الحيوان إن الثيران تعرضت لسوء معاملة.
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