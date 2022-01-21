شركة تحليلات دولية: هوس سامسونج بالهواتف القابلة للطى يفقدها مكانتها

جدة - نرمين السيد - أفادت شركة "تريند فورس" الدولية لتحليل معلومات الأسواق أنَّ هوس شركة سامسونج بالهواتف الذكية القابلة للطى يثير مخاوف السوق؛ لأنه يفقد عملاق التكنولوجيا الكورى الجنوبى مكانتها السوقية، ويجعلها تتخلف عن الخطوة التكنولوجية التالية وهى الميتافيرس.





وأشارت "تريند فورس" - حسبما نقلت عنها صحيفة "كوريا هيرالد" - إلى أنَّ مبيعات سامسونج من الهواتف الذكية نما بنسبة 0.9% فقط على أساس سنوى؛ مما أدى إلى مقارنة كبيرة مع آبل التى سجلت نمو مبيعات بنسبة 25.5% وشاومى بنسبة 35.1%.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو أعمال الهواتف الذكية الخاصة بسامسونج، لكنها لا تزال تسعى لتحفيز سوق الهواتف الذكية القابلة للطى، دون تقديم التقنية الكبيرة التالية؛ وهى أجهزة الواقع الافتراضى الموسع (XR)، لتسجيل الدخول إلى ميتافيرس.

على الجانب الآخر، يقوم المنافسون، مثل آبل ومايكروسوفت وميتا، بتطوير أو طرحوا بالفعل نظارات الواقع الافتراضى الموسع؛ لتوجيه المستخدمين إلى العالم الافتراضى "ميتافيرس"، فى حين سامسونج لا تزال ساكنة بشأن ذلك. وليس من الواضح ما إذا كانت ستطور أجهزة الواقع الافتراضى الموسع على الإطلاق.