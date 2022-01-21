شدة البرد تجمد دموع الإبل فى السعودية (فيديو)

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، تجمد الدموع فى عيون الإبل فى طريف بعد تدنى الحرارة إلى ما دون الصفر المئوى فى الآونة الأخيرة، وفقًا للعربية.
كان المركز الوطنى للأرصاد، قد وجه تنبيهًا لأهالى منطقتى الرياض والقصيم، من درجات حرارة منخفضة تصل لثلاث درجات تحت الصفر يومى الجمعة والسبت.
يذكر أن المركز الوطنى للأرصاد فى السعودية أعلن أن محافظة طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، تلتها القريات 5 درجات تحت الصفر، ثم عرعر 4 درجات تحت الصفر، وتوقع المركز الوطنى للأرصاد، استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع.
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