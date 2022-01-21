طائرة أمريكية تعود بعد إقلاعها بسبب راكبة لا ترتدى الكمامة

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للشركة إن طائرتها فى الرحلة رقم 38 كانت متجهة إلى لندن وعلى متنها 129 راكبا عندما عادت أدراجها.

وأضاف البيان أن الطائرة هبطت بسلام على أرض مطار ميامى الدولي، حيث استقبلتها الشرطة التى أفادت بأن الراكبة لم تعتقل وهى امرأة فى الأربعينيات من العمر.

ووفقا لشبكة "سى بى إس" الأمريكية فإن الطائرة كانت قد حلقت فى الجو لمدة ساعة ونصف قبل أن تضطر للعودة ، وقد غادر الركاب الطائرة بعد عودتها لميامي.

ومن جهتها أفادت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية بأن هناك زيادة مقلقة فى عدد الحوادث التى يكون سببها راكب مزعج وأنها تلقت 151 إخطارا بركاب مزعجين خلال هذا العام وحتى الآن من بينها 92 شكوى ذات صلة بأقنعة الوجه.