«ميتا» توقف 52 شبكة لنشر أخبار مزيفة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "ميتا"، فى منشور عبر المدونة الخاصة بها، أن فى عام 2021، أزالت المنصة 52 شبكة شاركت فى جهود منسقة للتلاعب بالنقاش العام أو إفساده لتحقيق هدف إستراتيجى، مع الاعتماد بشكل مركزى على الحسابات المزيفة لتضليل الأشخاص بشأن من يقف وراء تلك الشبكات.

ووفقا لتقرير صادر عن المنصة، جاءت الشبكات من 34 دولة، بما فى ذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه "ميتا" عن إطلاق مركز الخصوصية عبر منصاتها المختلفة، وهو مكان جديد لمعرفة المزيد حول نهج المنصة تجاه الخصوصية عبر تطبيقاتها وتقنياتها المختلفة.

وذكرت "ميتا" أن مركز الخصوصية يوفر معلومات مفيدة حول 5 موضوعات خصوصية شائعة: المشاركة والأمان وجمع البيانات واستخدام البيانات والإعلانات.

يتوفر مركز الخصوصية الآن لعدد محدود من الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك على سطح المكتب فى الولايات المتحدة.

وتخطط ميتا لنشره لمزيد من الأشخاص والمزيد من التطبيقات فى الأشهر المقبلة.