ومن المقرر عقد ندوة الفضاء العالمية خلال الفترة من 4 إلى 7 إبريل 2022، فى كولورادو سبرينغز، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد بيان للايسيسكو بأنه خلال الاجتماع، الذى انعقد عبر تقنية الاتصال المرئى، ناقش الجانبان ترتيبات عدد من الاجتماعات بين وفد الإيسيسكو ومسؤولين من وكالات الفضاء حول العالم، ومن القطاع الخاص العامل بمجال علوم الفضاء.
وجاءت الإتفاقية بهدف تطوير سبل وآليات التعاون بين المنظمة وعدد من المؤسسات والوكالات، والمساهمة فى الاستفادة من الإمكانيات التى توفرها علوم الفضاء وتطبيقاتها للمساهمة فى تحقيق التنمية بدول العالم الإسلامى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإيسيسكو ومؤسسة الفضاء الأمريكية يبحثان ترتيبات تنظيم ندوة الفضاء العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.