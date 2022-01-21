الإيسيسكو ومؤسسة الفضاء الأمريكية يبحثان ترتيبات تنظيم ندوة الفضاء العالمية

جدة - نرمين السيد - بحث قطاع العلوم والتقنية بمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ومؤسسة الفضاء الأمريكية، ترتيبات مشاركة المنظمة فى الدورة 37 لندوة الفضاء العالمية.





ومن المقرر عقد ندوة الفضاء العالمية خلال الفترة من 4 إلى 7 إبريل 2022، فى كولورادو سبرينغز، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد بيان للايسيسكو بأنه خلال الاجتماع، الذى انعقد عبر تقنية الاتصال المرئى، ناقش الجانبان ترتيبات عدد من الاجتماعات بين وفد الإيسيسكو ومسؤولين من وكالات الفضاء حول العالم، ومن القطاع الخاص العامل بمجال علوم الفضاء.

وجاءت الإتفاقية بهدف تطوير سبل وآليات التعاون بين المنظمة وعدد من المؤسسات والوكالات، والمساهمة فى الاستفادة من الإمكانيات التى توفرها علوم الفضاء وتطبيقاتها للمساهمة فى تحقيق التنمية بدول العالم الإسلامى.