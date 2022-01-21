سونى تبحث عن شركاء جدد لمشروع مركبات كهربائية ترفيهية

وأوضحت المجموعة، حسبما نقل عنها موقع "جادجتس 360"، اليوم الجمعة، أن التحول المستمر إلى السيارات الكهربائية، التى يسهل تصنيعها أكثر من تلك التى تحتوى على محركات الاحتراق الداخلى، يسمح لجهات جديدة بدخول مجال تصنيع السيارات.
وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدى تقنية القيادة الذاتية والاتصال بشبكات الجيل الخامس إلى إعادة تشكيل صناعة السيارات من خلال تحويل السيارات إلى منصات متنقلة لخدمات المعلومات والترفيه.
وقال إيزومى كوانيشى، المدير العام الأول الذى سيدير شركة سونى الجديدة: "نحن نرى أنَّ خطر تجاهل المركبات الكهربائية أكبر من التحدى الذى تشكله"، مضيفًا أنَّ التحول القادم للسيارات كان فى بعض النواحى مشابهاً لكيفية تحويل تكنولوجيا المعلومات للهواتف الذكية.
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