أسد البحر يستخدم سلحفاة كـ«سيارة» لأسباب ترفيهية.. فيديو

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الفيديو الذى نشرته صفحة "oceansnation" المتخصصة فى عالم البحار على "إنستغرام"، قيام أسد البحر بالركوب على حجرة السلحفاة العظمية "درقة السلحفاة"، مستغلا تحرك السلحفاة باتجاه المياه.

ويبدو أن أسد البحر، ذا الحركة البطيئة إلى حد ما، بسبب قوائمه الزعنفية القصيرة التى تتناسب مع السباحة أكثر من المشى، قد استغل مرور السلحفاة "لأسباب ترفيهيه"، إن صح القول، حيث استخدمها لإراحة جسمه من تكبد عناء التنقل من الشاطئ إلى المياه.

وتعتبر أسود البحر من أصناف الفقميات، ومن مرتبة زعنفيات الأقدام ويشتهر بسرعته الكبيرة فى المياه حيث يلاحق ويصطاد الأسماك، لكن حركته على اليابسة بطيئة إلى حد ما، ويعتبر من أكبر العجول البحرية ذوات الأذنين، وذلك لظهور أذنيه بوضوح بخلاف الفقمات الأخرى.