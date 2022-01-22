15 كذبة يوميا.. دراسة تكشف معدل كذب البشر فى الجياة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ" سكاى نيوز"، تتبع الدكتور ليفين فى الدراسة أكاذيب 630 شخصا كل يوم على مدار ثلاثة أشهر، ومما أظهرته النتائج أن 6 ٪ من المشاركين، بلغ متوسط أكاذيبهم، أكثر من 6 أكاذيب فى اليوم الواحد.

وفى المقابل، قال ثلاثة أرباع المشاركين إنهم كانوا أمناء على الدوام، وقالوا ما بين صفر واثنتين من الأكاذيب فى اليوم الواحد.

وجد الباحثون فى بيولوجيا الكذب باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسى الوظيفي، أن الخداع مرتبط بتنشيط قشرة الفص الجبهي، الواقعة فى مقدمة الدماغ، التى تلعب دورًا مهمًا فى تحديد الشخصية، وتخطيط المهام المعرفية وتنظيم السلوك الاجتماعى والعاطفي.

كما أثبتت الدراسات أن الكذب مرهق عقليًا أكثر من قول الحقيقة، بالرغم من أن الدماغ يمكن أن يتكيف مع الكذب، فكلما كذب الشخص أكثر، كلما اعتاد دماغه على الكذب.

لكن الكاذبين عادةً ما يبذلون المزيد من الجهد العقلي، نحو مراقبة سلوكياتهم، وتقييم ردود أفعال الآخرين، لأنهم مهتمون بمصداقيتهم وضمان تصديق الآخرين لقصصهم.