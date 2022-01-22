دراسة: المراهقون الأمريكيون يعزفون عن استخدام فيسبوك ويفضلون هذه التطبيقات

جدة - نرمين السيد - وكشف هذا الاستبيان أن 35 بالمئة من المراهقين يفضلون "سنابشات"، و30 بالمئة يفضلون "تيك توك"، و22 بالمئة يفضلون "إنستجرام".

ووفقا لموقع "فورتشن"، أكدت وثائق جديدة "أزمة فيسبوك"، حيث أظهرت مستندات مسرّبة من بحث خاص قامت به شركة فيسبوك، انخفاض الوقت الذى يقضيه مستخدموها المراهقون الأميركيون بنسبة 16 بالمئة، بينما يستمر انخفاض عدد الشباب البالغين بالاشتراك فى المنصة.

أزمة فيسبوك تفاقمت قبل أشهر، عندما خرجت فرانسيس هاوغن، المديرة السابقة فى فيسبوك، وأكدت أن الشركة تعطى الأولوية للأرباح على حساب الأشخاص، مما زاد من "استنفار" المستخدمين من الموقع "العجوز".

وبينما يعانى فيسبوك فى أزمته، أظهرت الدراسات أن موقع تويتر لا زال يحافظ على مكانته كمصدر للأخبار، وموقع للاستخدام المفضل بين السياسيين والمشاهير.

وفى أوساط المراهقين والشبان، التوجهات باتت واضحة، فإما سنابشات أو تيك توك، بينما يتمسك الشبان البالغين، بتطبيق إنستجرام المفضل لهم.