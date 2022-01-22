لتعزيز الخصوبة.. كوريا الجنوبية تمنح قسائم مشتريات لأهالى مواليد 2022

جدة - نرمين السيد - وقالت إن الآباء والأمهات الذين سجلوا ولادة طفل بدءا من 1 يناير 2022، سيكونوا مؤهلين لاسترداد مبلغ 1650 دولارا أمريكيا من القسائم النقدية، وفقا لموقع "Chosun Ilbo" الإخبارى الكورى.

ويمكن لوالدى الطفل استرداد القسائم عبر الإنترنت وفى المراكز المجتمعية المحلية، ولكن سيتعين عليهم الاستفادة منها بحلول نهاية 2022.

ويعتبر الحافز هو من بين العديد من إعانات الولادة التى قدمتها حكومة كوريا الجنوبية خلال الأشهر الأخيرة، ففى نوفمبر الماضى، أعلنت خدمة التأمين الصحى الوطنية فى البلاد أنها ستمنح قسائم نقدية بقيمة 837 دولارا للأمهات الجدد، و1172 دولارا للأمهات الجدد اللاتى يلدن توائم.

كما رفعت السلطات الكورية الجنوبية قيودا سابقة كانت تمنع الآباء الجدد من استخدام القسائم لدفع النفقات الطبية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وبلغ معدل الخصوبة فى كوريا الجنوبية 0.84 فى عام 2020، وفقا لإحصاءات المواليد والوفيات فى كوريا الجنوبية، الصادرة عن حكومة كوريا الجنوبية فى عام 2021.

وتمتلك كوريا الجنوبية حاليا أدنى معدل للخصوبة على مستوى العالم، ويقول جيل الألفية فى البلاد إن الديون المذهلة والافتقار إلى المساكن ذات الأسعار المعقولة أعاقتهم عن تكوين أسر.