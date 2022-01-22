الكويت.. ضعف شديد فى خدمة الإنترنت

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الاتصالات الكويتية تعرض الكابل البحرى الدولى "فالكون" التابع لشركة جى سى إكس GCX لقطع خارج المياه الإقليمية الكويتية أدى إلى تعطل فى بعض الدوائر الدولية العاملة على الكابل والمستخدمة من قبل الشركات مزودى ومقدمى خدمات الإنترنت، مما أسفر عن ضعف خدمات الإنترنت فى الكويت.





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