أندرويد وأيفون.. واتساب يحل أكبر مشكلة لمستخدمى واتساب: أرشيف المحادثات

جدة - نرمين السيد - اقترب المطورون فى WhatsApp أخيرا من حل أكبر مشكلة تواجه مستخدمى واتساب فى أجهزة أندرويد وأيفون، حيث سيتم السماح بنقل سجل الدردشة بين أجهزة Android وiOS، وتم الكشف عن ذلك من خلال الكود المصدرى الموجود فى WhatsApp 22.2.74 beta لنظام iOS.





ومع ذلك، يبدو أنها لن تكون عملية مباشرة. فستتطلب عملية النقل تثبيت التطبيق على كلا الجهازين، ومن المرجح أن تعمل عملية النقل باستخدام كابل أو اتصال Wi-Fi خاص. فى حين ان تطبيقات المراسلة الأخرى تقوم بتخزين ومزامنة بيانات المستخدم باستخدام Google Drive أو iCloud أو الخدمة السحابية الخاصة بهم. واعتبارا من الآن، فإن الطريقة الرسمية الوحيدة لمزامنة بيانات واتساب الخاصة بك بين هاتف iOS وAndroid هى امتلاك جهاز من صنع سامسونج، إذ تعمل عملية النقل بطريقة واحدة؛ من آيفون إلى هاتف سامسونج عبر الكابل وباستخدام تطبيق SmartSwitch من سامسونج.

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