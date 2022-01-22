الشرطة الأمريكية تبحث عن قرود هاربة خاصة بأبحاث كورونا

جدة - نرمين السيد - وهربت القرود التى تتميز بذيل طويل، بعد أن تعرضت شاحنة تقل 100 منها لحادث تحطم مرورى.

واصطدمت المقطورة التى كانت تقل القرود إلى مختبر فى فلوريدا بشاحنة قلابة على طريق سريع فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات.

وتم العثور على اثنين، لكن السلطات الأمريكية ما زالت تحاول القبض عليهما، بينما لا يزال الاثنان الآخران هاربان، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكد جندى شرطة ولاية بنسلفانيا، أندريا بيلاتشيك، مطاردة القرود الهاربة فى مقاطعة مونتور.

وطلبت الشرطة من المواطنين الحفاظ على مسافاتهم، والاتصال برقم 911 إذا رصدوا أيا من القرود الهاربة.