الموز المزيف.. نبات عشبى قد ينقذ العالم فى مواجهة ارتفاع حرارة الأرض

ويرى العلماء أن النبات الذى يعرف بالموز الحبشى "الإنست"، ويسميه السكان فى إثيوبيا بـ "الموز المزيف"، لأنه يشبه فاكهة الموز إلى حد كبير، يمكن أن يكون غذاء ذا قيمة عالية، ويمكن أن يشكل طوق نجاة للبشر فى مواجهة نقص الغذاء المتوقع فى ظل تفشى أزمة التغير المناخى.
ويمكن لهذا النبات أن يوفر الغذاء لأكثر من 100 مليون إنسان، حسب دراسة جديدة، رغم أنه غير معروف خارج إثيوبيا، حيث يستخدمه السكان المحليون، لصنع وجبة الإفطار بخلطه بالحليب، كما يصنعون منه الخبز.
وتشير الدراسة إلى أنه من الممكن التوسع فى زراعته فى مساحات واسعة من قارة أفريقيا.
ويقول الأستاذ وينداويك أبيبى، من جامعة هاواسا الإثيوبية، "هذا محصول يمكنه لعب دور شديد الأهمية، فى تطوير مصادر الطعام، وتوفير الأمن الغذائى".
ويعد "الموز المزيف" (الإنست) نبات عشبى معمر من فصيلة الموزيات، لكنه غير معروف فى أى منطقة أخرى فى العالم، باستثناء إقليم واحد فى إثيوبيا.
وعلى الرغم من أن الأجزاء الشبيهة بالموز فيه تعد غير قابلة للأكل، إلا أن جذوره ولباب سيقانه يمكن طحنها، وتناولها مع الحليب، أو عجنها بالماء، واستخدامها كدقيق لصنع الخبز.
وتوقع العلماء، عبر باستخدام نماذج المحاكاة، والدراسات المسحية الزراعية، أن هناك إمكانية لنشر زراعة الموز الحبشى فى مساحات أكبر، خلال العقود الأربعة المقبلة، ليوفر الغذاء لنحو 100 مليون إنسان، ودعم الأمن الغذائى فى إثيوبيا، ودول أفريقية أخرى، تعانى من مشاكل فى وفرة الغذاء منها كينيا، وأوغندا، ورواندا.
ومن المتوقع أن يؤثر التغير المناخى بشدة على إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفر الغذاء فى قارة أفريقيا، ومناطق أخرى من العالم، وهناك مساع كبيرة للتوصل إلى محاصيل جديدة، يمكنها توفير الغذاء، مثل المحاصيل الأساسية، التى توفر للإنسان نسبة عالية من الطاقة، وهى الأرز، والقمح، والذرة.
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