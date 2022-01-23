مع بداية حلقة صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" على تصدره التريند، وقال:#ابتدى_يومك_مع_يونس الترند الأول على مصر برنامج صباحك ومطرحك، انضملنا وابدأ يومك معانا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090 واسمعنا".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.