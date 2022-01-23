وذكرت الشركة فى بيان، نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية اليوم الأحد، أن الخدمة الجديدة ستقلل من عبء تعقيم الأجهزة على المستخدمين، حيث سيظل طلاء الزجاج ساريا لمدة خمس سنوات تقريبا.
وأضافت أن السائل الممزوج بعامل يثبط نشاط الفيروس سيتم تطبيقه لتشكيل غشاء زجاجى صلب، على سطح أجهزة الكمبيوتر عندما يتفاعل مع الرطوبة فى الهواء.. موضحة أنه بعد إجراء اختبار تقييم فإن كمية الفيروس انخفضت بأكثر من 99.9 فى المائة بعد 24 ساعة من تطبيق السائل على الأجهزة.
وستختبر الشركة العامل للتحقق من فعاليته ضد متغير أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير، والذى أدى إلى الارتفاع الأخير فى إصابات كوفيد-19 فى اليابان وخارجها، على أن تقدم الشركة الخدمة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة وبعض الأجهزة ذات الصلة مثل الماوس ولوحة المفاتيح بالإضافة إلى تلك المصنعة من قبل شركات أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة إلكترونيات يابانية تبتكر خدمة لتغليف أجهزة الكمبيوتر لمكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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