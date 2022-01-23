السعودية مودل روز تتعرض لحادث سير (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت مودل روز عبر حسابها فى تطبيق "سناب شات" فيديو يوثق الحادث، وقالت إن سيارة تقودها سيدة صدمت سيارتها، لعدم التزامها بحق الأولوية، مما تسبب بانحراف سيارتها صوب مدخل منزل من قوة الحادث.
وطمأنت متابعيها على صحتها، مشيرة إلى أن الأضرار طالت سيارتها فقط.
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