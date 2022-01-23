رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغى حفل زفافها بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ونفت صحيفة نيوزلندا تايمز المحلية عن أرديرن قولها: " إن هناك حاجة إلى قواعد أكثر صرامة بعد اكتشاف تسع حالات من أوميكرون لعائلة واحدة سافرت إلى أوكلاند لحضور حفل زفاف فى وقت سابق من هذا الشهر".

وأضافت أرديرن: "هذا يعنى أن أوميكرون ينتشر الآن فى أوكلاند وربما منطقة نيلسون مارلبورو إن لم يكن فى أى مكان آخر".

وتابعت :"انضممت للتو إلى العديد من النيوزيلنديين الآخرين الذين مروا بتجربة من هذا القبيل نتيجة للوباء، ولأى شخص وقع فى هذا السيناريو، أنا آسفة للغاية".

وأشارت قائلة : "خطتنا لإدارة حالات أوميكرون فى المرحلة المبكرة لا تزال هى نفسها مثل دلتا ، حيث سنقوم بسرعة باختبار وتتبع جهات الاتصال وعزل الحالات من أجل إبطاء الانتشار".

وتمكنت البلاد من احتواء انتشار متغير دلتا، بمتوسط ​​حوالى 20 حالة جديدة كل يوم، فيما كانت رئيسة الوزراء تخطط للزواج فى نهاية هذا الأسبوع لكنها قررت إلغاء الاحتفال.