رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغى حفل زفافها بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ونفت صحيفة نيوزلندا تايمز المحلية عن أرديرن قولها: " إن هناك حاجة إلى قواعد أكثر صرامة بعد اكتشاف تسع حالات من أوميكرون لعائلة واحدة سافرت إلى أوكلاند لحضور حفل زفاف فى وقت سابق من هذا الشهر".
وأضافت أرديرن: "هذا يعنى أن أوميكرون ينتشر الآن فى أوكلاند وربما منطقة نيلسون مارلبورو إن لم يكن فى أى مكان آخر".
وتابعت :"انضممت للتو إلى العديد من النيوزيلنديين الآخرين الذين مروا بتجربة من هذا القبيل نتيجة للوباء، ولأى شخص وقع فى هذا السيناريو، أنا آسفة للغاية".
وأشارت قائلة : "خطتنا لإدارة حالات أوميكرون فى المرحلة المبكرة لا تزال هى نفسها مثل دلتا ، حيث سنقوم بسرعة باختبار وتتبع جهات الاتصال وعزل الحالات من أجل إبطاء الانتشار".
وتمكنت البلاد من احتواء انتشار متغير دلتا، بمتوسط حوالى 20 حالة جديدة كل يوم، فيما كانت رئيسة الوزراء تخطط للزواج فى نهاية هذا الأسبوع لكنها قررت إلغاء الاحتفال.
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