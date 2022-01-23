العالم يواجه نقص الليثيوم لبطاريات السيارات الكهربائية

وأوضح موقع "جادجيتس 360" أن هناك طلبًا كبيرًا على الليثيوم بسبب النمو السريع فى إنتاج السيارات الكهربائية التى تستخدم بطاريات الليثيوم أيون، لكن هناك نقصًا عالميًا فى المعروض من المعدن، حيث تتسابق الدول الغربية لجلب مناجم جديدة للتنافس مع الصين.
ونقلاً عن بيانات من وزارة الصناعة الأسترالية، والمسح الجيولوجى الأمريكى، وتقرير مجموعة كريدى سويس المالية، ذكر "جادجيتس 360" أن إجمالى الإنتاج العالمى من الليثيوم متوقع نموه إلى 615 ألف طن فى عام 2022 و821 ألف طن فى عام 2023، لكن من غير المتوقع أن يلبى هذا الارتفاع الطلب المتزايد.
وقفزت أسعار كربونات الليثيوم إلى مستويات قياسية خلال العام الماضى بسبب الطلب القوى من صانعى البطاريات الصينيين.
وتقع أكبر مناجم إنتاج الليثيوم فى غرب أستراليا والصين وتشيلى والبرازيل.
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