شركة إيلون ماسك للرقائق الدماغية تستعد لإجراء تجارب إكلينيكية على البشر

جدة - نرمين السيد - ووعد "ماسك"، الذى شارك فى تأسيس الشركة عام 2016، بأن التكنولوجيا "ستمكن الأشخاص المصابون بالشلل من استخدام الهواتف الذكية بعقولهم بشكل أسرع من أى شخص يستخدم الإبهام".

وقد نجحت الشركة بالفعل فى زرع شرائح ذكاء اصطناعى دقيقة فى دماغى قرد وخنزير، وتعكف الآن على توظيف مدير ومنسق تجارب سريرية، لإجراء اختبارات على هذه التكنولوجيا على البشر.

وكان "ماسك" قد قال الشهر الماضى أمام قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة (وول ستريت جورنال) "نأمل أن نطبق هذا على البشر، الذين يعانون من إصابات شديدة فى النخاع الشوكى مثل الشلل الرباعى، فى العام المقبل، وبانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

وأضاف : "أعتقد أن لدينا الفرصة لاستعادة وظائف الجسم بالكامل لشخص يعانى من إصابة فى الحبل الشوكى، وتعمل نيورولينك جيدا مع القرود، ونحن فى الواقع نجرى الكثير من الاختبارات ونؤكد أنها آمنة وموثوقة للغاية ويمكن إزالة الجهاز بأمان".

وأوضح "ماسك" أن الجهاز "يزرع مباشرة على الجمجمة ويشحن لاسلكيا، بحيث يبدو ويعطى شعورا بأنه طبيعى تماما".

وتابع: "يجب أن يفكر الناس فى التكنولوجيا على أنها مشابهة لـ "إحلال دوائر محل الخلايا العصبية المعيبة أو المفقودة، وسيتسارع التقدم عندما نزرع أجهزة فى البشر العام المقبل".