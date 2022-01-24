بعد 14 سنة.. الزوج الغشيم خلص على طليقته بالمطرقة ثم انتحر! (صورة)

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن الشرطة البرازيلية كشفت أن هارولدو دا سيلفا أموريم ، 41 عاما، قتل زوجته برونو أروجو دى سوزا، 31 عاما ، انتقاما منها بسبب انفصالها عنه، لافتة إلى أن الحادث وقع فى حى ريو دو أورو فى مدينة ساو جونكالو فى ولاية ريو دى جانيرو البرازيلية.

وكشفت التحريات أن الزوج قفز من جسر ريو نيتيروى، الذى يعبر خليج جوانابارا، ويربط بين مدينتى ريو دى جانيرو ونيتيروى المجاورتين، بعد أن أقدم على قتل زوجته.

ولفتت التحريات إلى أن الزوجة الضحية كانت قد أنهت علاقتها التى استمرت 14 عامًا قبل 4 أشهر مع زوجها، وعادت إلى منزل عائلتها فى المنطقة الريفية بالقرب من مدينة ماريكا.

وأشارت تحريات الشرطة البرازيلية إلى أن الزوجة الضحية كانت خائفة من زوجها السابق بسبب تهديداته المستمرة، حتى إنها حذفت جميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعى حتى لا يتعرض لها، مشيرة إلى أن الزوج كان يعتدى عليها باستمرار.