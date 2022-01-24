جوجل تعلن تحدى آبل بـ هاتف جديد (صور)

جدة - نرمين السيد - كشف موقع Notebookcheck أن شركة محرك البحث العملاق "جوجل" تعتزم حاليا، إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة Pixel 6a، لافتا إلى أنه سيكون ضمن أفضل هواتف الأندرويد في الأسعار والمواصفات.





وأشار إلى أن جوجل ستصدر Pixel 6a وسيتم الإعلان عنه رسميا خلال فصل الربيع المقبل ليصل الأسواق تقريبا في نفس الوقت الذى سيتم فيه إطلاق هاتف آيفون iPhone SE 3 القادم من شركة آبل.

ولفت موقع Notebookcheck إلى أنه من المتوقع أن يقترن صدور هاتف Pixel 6a مع إطلاق ساعة جوجل الذكية القادمة Pixel Watch.

مواصفات هاتف Pixel 6a

وأكد أن هاتف جوجل Pixel 6a يأتى بمعالج من نوع Google Tensor من تصنيع الشركة نفسها مع أداء قوى وسريع، وسيقدم كاميرا خلفية مزدوجة، مع فلاش LED، بالإضافة إلى مستشعرات من نوع IMX355 وIMX363 وIMX386 من تصنيع شركة سونى اليابانية حيث ستكون الكاميرات مزيجمن هواتف Pixel 5 وPixel 6.

ولفت موقع Notebookcheck إلى أن هاتف جوجل Pixel 6a يأتى بشاشة من نوع OLED مقاس 2400 × 1080، مقاس 6.62 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش للكاميرا الأمامية، وشاشة مسطحة أكثر بروزا عند الحواف، وزجاج للحماية من نوع Gorilla Glass Victus، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.