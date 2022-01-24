الكلب البطل.. أنقذ غزالا من الغرق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فقد حصل كلب على ترحيب حار من قبل الملايين من البشر حول العالم، لإنقاذه غزالا صغيرا من الغرق فى نهر سريع التدفق، تم رصده فى مقطع فيديو أصبح منتشرا على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن صاحب الكلب نشر على تطبيق "تيك توك" مقطع الفيديو مصحوبا بتعليق، "كلب فعل ذلك هل أى شخص آخر يمكن أن يفعل هذا؟.

وحصد المقطع أكثر من 12 مليون مشاهدة على تيك توك، حيث يُظهر مهارة الكلب المذهلة فى إنقاذ غزال صغير فى موقف بالغ الصعوبة.