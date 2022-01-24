آبل تصدر بيانا بشأن سياستها الشرائية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أنه يمكن للتطبيقات المستهدفة من خلال التمديد استخدام خيارات دفع بديلة حتى 30 يونيو المقبل.

وأوضحت آبل فى منشور عبر المدونة الخاصة بها: "فى عام 2020 اخترنا دعم التطبيقات والمطورين الذين يحتاجون إلى تكييف الخدمات من شخصية إلى رقمية نتيجة لوباء كوفيد 19".

وتسبب رفض الشركة المصنعة لهواتف "أيفون" السماح لمطورى التطبيقات بتوجيه العملاء إلى طرق دفع أخرى للدفع فى استهدافها، من خلال رفع دعاوى قضائية عليها، وخضوعها لتحقيقات هيئات مكافحة الاحتكار فى جميع أنحاء العالم.

وتتقاضى "آبل" عمولة تصل إلى 30% على بعض اشتراكات التطبيقات، على الرغم من أن الشركة الأمريكية خفضت الرسوم للمطورين الأصغر حجما خلال العام الماضى.