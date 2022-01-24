بـ700 دولار.. بريطانية تنتقم من حبيبها الخائن (صور) 

جدة - نرمين السيد - القصة بدأت عندما دخلت لورين ليلى، 29 عاما، وتعمل ممرضة، إلى هاتف حبيبها ناثان سميث، بهدف تفتيشه وتأكدت أنه غير مخلص لها ويخونها.

ووفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية فإن لورين ليلى، دخلت إلى حساب ناثان سميث فى موقع "أمازون" واشترت أفلاما بقيمة نحو 700 دولار، وأمضت لياليها تشاهدها وتضحك.

وقالت لورين، إنها اكتشفت طريقة إبداعية للانتقام من حبيبها الخائن، وأنها استمتعت بفعل ذلك، وستحكى لأولادها وأحفادها كيف تخلصت من حزنها وانتقمت من حبيبها بهذه الطريقة المبتكرة.