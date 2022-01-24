لبنانية تغنى لفيروز أثناء الولادة (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - وظهرت السيدة اللبنانية فى الفيديو وهى داخل غرفة العمليات أثناء خضوعها لعملية ولادة، وهى تغنى أغنية "سألونى الناس" لفيروز، وبادلها الطبيب الغناء.
ونال الفيديو استحسان عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، والذين أشادوا بالسيدة اللبنانية وصبرها وقمة تحمل آلام الولادة.
على صعيد آخر، أعلنت منصة Spotify، فى نهاية 2021 قائمة أكثر الفنانات العربيات استماعا فى مصر، مع الإعلان عن تقارير ملخص العام، حيث تصدرت فيروز القائمة، تليها المصريتان شيرين وروبى، ثم جاءت نانسى عجرم فى المركز الرابع، وأصالة فى المركز الخامس.
أما قائمة الأغانى الأكثر استماعا فى مصر، احتلت أغنيتا "حتة تانية" و"قلبى بلاستيك" لروبى صدارة القائمة، وجاء بعدها "لينا رقصة" لكارمن سليمان، ثم "حبه جنة" لشيرين فى المركز الرابع، وفى المركز الخامس جاءت أغنية فيروز "كيفك إنت".
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