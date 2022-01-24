فتح باب الترشح لجائزة «اليونسكو - روسيا مندلييف» فى العلوم الأساسية

جدة - نرمين السيد - الجائزة تهدف إلى مكافأة الإنجازات الكبرى فى البحث والتعليم والتعاون الدولى فى العلوم الأساسية فى التخصصات الآتية "الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - البيولوجيا" وذلك من أجل التنمية المستدامة، فضلا عن أن هذه الجائزة توفر الأساس الذى يمكن من خلاله نشر المعرفة العلمية التى تعد أساسية للنهوض بالابتكار.

الجائزة تمنح سنويا لفائزين اثنين، لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المتميزة فى العلوم الأساسية ذات الأثر العالمى أو الإقليمى، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار "خمسمائة ألف دولار" تمنح 250 ألف دولار "مائتان وخمسون ألف دولار" لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلوم لكل منهما.

شروط الحصول على هذه الجائزة وفقا للقواعد التالية:

- تعليم العلوم الأساسية وتبسيطها للعامة.

- الامتياز فى البحوث فى المجالات التى تشملها العلوم الأساسية.

- التعاون الدولى أو الإقليمى فى العلوم الأساسية.

- مساهمات المرشح المتميزة أو إنجازاته فى البحث والابتكار فى مجال العلوم الأساسية التى تتجلى فى إصدار المنشورات وتعليم العلوم الأساسية ونشرها.

- لا تمنح الجائزة لشخص أكثر من مرة.

- لا يوجد سن محدد للتقدم للجائزة.

المستندات المطلوبة من المرشح للتقدم لهذه الجائزة، تتمثل فى تقديم ملف الترشيح كامل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويتضمن المستندات التالية:

- يكتب المرشح فيما لا يزيد عن 500 كلمة، تعريف بمدى إسهامه فى تحقيق أهداف الجائزة.

- السيرة الذاتية "2-3 صفحات"، يجب على مقدم طلب الترشيح تضمين السيرة الذاتية أو قائمة المنشورات.

- يجب إدراج أهم 20 منشورا فى المجلات التى تحتل الربع الأول والثانى بالترتيب حسب الأهمية، مع ملخص يوضح أهميتها وأسباب جدواها وفقا لمقدم طلب الترشيح فيما لا يزيد عن 50 كلمة.

- قائمة بأهم براءات الاختراع بدءا بأحدثها، بحد أقصى 2 صفحة.

- ثلاثة رسائل توصية من علماء بارزين من خارج المؤسسة الأم للمرشح.

- يجب أن يحدد المرشح، أثر الإنجازات التقنية أو المهنية الرئيسية ونتائج عمله فيما يلى:

* المجتمع - التعاون العلمى الدولى - خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة، فيما لا يزيد عن 2000 كلمة.

* وصف واضح ومحدد لإنجازات المرشح ونتائج العمل الذى يجعل المرشح مؤهلا للحصول على الجائزة فيما لا يزيد عن 10 كلمات.

* خطاب ترشيح من الجهة التى يعمل بها، موجه الى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ولا يجوز التقدم منفردا.