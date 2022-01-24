موجلر.. وفاة أسطورة الأزياء الفرنسية عن 73 عاما (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أنه أنه تم تأكيد نبأ وفاة موجلر، من خلال بيان على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" و"فيسبوك"، مشيرة إلى أن موجلر عمل طوال حياته المهنية مع العديد من المشاهير منهم بيونسيه وكاردى بى وليدى جاجا.

وأضافت أنه فى عام 2019، عاد إلى عالم الموضة بعد تقاعده ليصنع العديد من الأزياء الشهيرة أبرزها: "المظهر المبتل" الأيقونى لكيم كارداشيان فى حفل "ميت جالا" السنوى وابتكر زى الهالوين "كاوبوت جيرل" العام الماضى، موضحة أن موجلر ليس فقط مصمما لأزياء النجوم، ولكنه اشتهر بمجموعة عطوره، ومنها "ألين" و"انجيل" وأحدثهم "انجيل نوفا".

يذكر أن موجلر، ولد فى 21 ديسمبر عام 1948 بمدينة "ستراسبورج" فى فرنسا، وكان مديرا إبداعيا ومستشارا إبداعيا، وفى سبعينيات القرن الماضى، أطلق موجلر دار الأزياء الخاصة به، وسرعان ما احتل مكانة بارزة فى العقود التالية لمنهجه الطليعى والمعمارى والمتميز والمسرحى فى تصميم الأزياء الراقية.