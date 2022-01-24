كاميرات مشرحة روسية تصوّر زومبى.. فيديو

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الفيديو طاولتين تسجى عليهما جثتان تغطى كلا منهما قطعة من القماش، وفى لحظة ما رفع أحد الموتى يده من تحت الملاءة، وقام بمحاولة النهوض بصعوبة حيث يصعب عليه التحكم فى حركاته.

فى الوقت ذاته لم تؤكد إدارة مشارح "تفير" لوكالة "نوفوستى" المعلومات حول "الجثة المنبعثة" وافترضت أن كل ذلك مجرد مسرحية.