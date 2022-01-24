الصين تجرى اختبارات كورونا لأى شخص يشترى أدوية البرد

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك، حيث تحاول السلطات القضاء على إصابات فيروس كورونا غير المكتشفة، دون إغلاق المدينة الأكثر أهمية فى البلاد والتى تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية الأسبوع المقبل، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وسيحصل سكان بكين الذين يشترون خافضات الحرارة والأدوية المضادة للفيروسات والأدوية التى تستهدف السعال والتهاب الحلق، على تنبيه عبر تطبيق الهاتف المحمول الذى تستخدمه الصين لتتبع المخالطين، والذى يفحص بشكل متكرر للسماح بدخول الأماكن العامة.

وقالت لجنة الصحة لبلدية بكين، أمس الأحد، إن مشترى هذه الأدوية سيحتاج بعد ذلك إلى إجراء اختبار "كوفيد 19" فى غضون 72 ساعة وإلا سيواجه قيودا على الحركة.

يفرض المسؤولون متطلبات صارمة بشكل متزايد فى الوقت الذى يحاولون فيه احتواء تفجر متزامن لمتحورين مختلفين من الفيروس ضربا المدينة قبل الألعاب الأولمبية الشتوية وانتشرا فى ثلاث مقاطعات أخرى.

رغم أن الصين أغلقت مدنا أصغر مثل شيان بسبب تصاعد الإصابات، إلا أن لديها مساحة أقل لمثل هذا التشديد فى بكين، موطن النخبة السياسية والثقافية فيها، وحيث يصل الآن كبار الشخصيات والرياضيون الدوليون لحضور الحدث الرياضى.