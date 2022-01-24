ثمنه 50 مليون دولار.. قصر ضخم يضم منتجع صحى وأكواريوم تسبح فيه أسماك القرش

جدة - نرمين السيد - فى حدث هو الأغرب من حيث عمليات التسويق، يعرض سماسرة فى كاليفورنيا قصراً ضخماً فى جنوب كاليفورنيا،يضم شلال مائى، ومنتجع صحى، وتماثيل فنية، ومرآب لعشر سيارات، ونفق مائى، مع أكواريوم تسبح فيه أسماك القرش، مقابل 50 مليون دولار.





وذكر موقع "ديلى ميل"، أن المنزل تبلغ مساحته 20667 قدماً مربعة، ومكون من 7 غرف نوم و12 حماماً، ويحتل مساحة 7.68 أفدنة، ويعتبر واحداً من أروع العقارات التى تم بناؤها على الإطلاق.

ومن مميزات المنزل الخرافى، أنه يحتوى على حمامات سباحة لامتناهية، وتماثيل فنية فى غرفة المعيشة، كما أن الأبواب تفتح وتغلق من خلال نظام المنزل الذكى الفائق الأمان، وتوجد مدفأة مغطاة بالتيتانيوم فى غرفة المعيشة مع ألواح خشبية نادرة متموجة، يقع المنزل فى 706 Summit Cove فى بالم ديزرت، وكان مدرجاً بسعر يطلب 49500000 دولار.

وشُيد المنزل الفائق الثمن على قمة تل عام 2007 من قِبل المصمم المعمارى جاى دريير، وللوصول إلى غرفة الطعام، يجب على المرء أن يمشى عبر "نفق أكواريوم" يتكون من حوضين للأسماك مليئين بالأسماك الغريبة، بالإضافة إلى حوض سمك القرش، ويحتوى "جناح المالك" على صالة خاصة به فى الهواء الطلق، ومنتجع صحى خارجى خاص، ومدفأة، وحمامات مزدوجة وخزائن.

كما يوجد أيضاً جناح للضيوف مكون من 4 غرف نوم ومطبخ إضافى وصالة متسعة، وفى الخارج، هناك 3 حمامات سباحة متداخلة، ومدفأة وشلال ومنتجع صحى ونظام موسيقى متطور ومكان فاخر مجهز لحفلات شواء، وتحيط جدران زجاجية قابلة للسحب بالمساحة الخارجية للقصر، لإعطاء خيار البقاء فى الداخل أو الخارج.

ولفتت ديلي ميل، إلى أن المنزل كان مملوكاً سابقاً لدوان هاجادون، الذى تُوفى فى أبريل من العام الماضى عن عمر يناهز 88 عاماً، والذى قد اشترى العقار قبل 15 عاماً وبنى المنزل مع قدر كبير من التخطيط حيث تضمنت عملية التخطيط تجنيد شركة مقرها كولورادو ساعدت فى تصميم مرافق لأولمبياد بكين، لإجراء دراسة عن الرياح لمدة عام، وقامت الشركة ببناء نموذج للمنزل متصل بـ 135 جهاز استشعار وأخضعته لقسوة نفق هوائى، استخدموا النتائج لبناء منزل يمكن فتح نافذته تحت أية ظروف رياح.