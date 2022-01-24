سوق العملات المشفرة يخسر 130 مليار دولار خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن سوق العملات المشفرة شهد انخفاضًا فى العملات الرقمية الرئيسية نتيجة عمليات بيعها لعدة أيام متواصلة.
تراجعت عملة البيتكوين والإيثر بأكثر من 50% من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويتم تداولها عند أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضى.
ارتبطت التحركات فى أسواق العملات المشفرة بالبيع الذى شوهد فى الأصول عالية المخاطر مثل أسهم التكنولوجيا، إذ يستعد المستثمرون لسياسة نقدية أكثر تشددًا من مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وأسعار فائدة أعلى.
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