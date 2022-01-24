ميتا تعلن عن جهاز كمبيوتر خارق للذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - أعلنت منصة "ميتا" تقديم AI Research SuperCluster (RSC) ، وهو من بين أسرع أجهزة الكمبيوترات العملاقة التى تعمل بالذكاء الاصطناعى التى تعمل اليوم وستكون الأسرع فى العالم بمجرد إنشائها بالكامل فى منتصف عام 2022.





وأوضحت "ميتا" - فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الاثنين - أنه يمكن للذكاء الاصطناعى حاليًا أداء مهام مثل ترجمة النص بين اللغات والمساعدة فى تحديد المحتوى الضار المحتمل، لكن تطوير الجيل التالى من الذكاء الاصطناعى سيتطلب أجهزة كمبيوتر عملاقة قوية قادرة على إجراء عدة عمليات فى الثانية. ستساعد (RSC) باحثى الذكاء الاصطناعى فى (Meta) على بناء نماذج ذكاء اصطناعى أفضل يمكنها التعلم من تريليونات الأمثلة، العمل عبر مئات اللغات المختلفة، تحليل النصوص والصور والفيديو معًا بسلاسة، تطوير أدوات جديدة للواقع المعزز والمزيد، فى النهاية، سيمهد العمل المنجز مع (RSC) الطريق نحو بناء تقنيات لمنصة الحوسبة الرئيسية التالية - (metaverse)، حيث ستلعب التطبيقات والمنتجات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى دورًا مهمًا.

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