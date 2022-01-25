هاتف شاومى Redmi Note 11S.. سعره وموعد طرحه فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع GSMArena أن شاومى أعلنت إطلاق هاتفها الجديد فى 9 فبراير المقبل، لافتة إلى أنه سيتم إصدار هاتف Redmi Note 11S فى الأسواق الهندية أولا ثم سيتم طرحه بحلول نهاية فبراير وبداية شهر مارس المقبل فى باقى الأسواق العالمية.

مميزات هاتف شاومى Redmi Note 11S

وأشار الموقع إلى أن هاتف شاومى Redmi Note 11S سيقدم ميزات رائعة، والتى تشمل الكاميرا التى تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى معالج متميز، وشاشة من نوع LCD بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض +Full HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز فى الثانية.

ولفت إلى أن هاتف شاومى الجديد بأتى معه مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للشاشة، كما سيقدم هاتف شاومى Redmi Note 11S كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسى بدقة 108 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف شاومى الجديد 2022

ويتم تشغيل هاتف شاومى Redmi Note 11S بواسطة معالج Dimensity 810، من شركة ميديا تيك، وذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت رام، وبسعة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

سعر هاتف شاومى Redmi Note 11S

ويحتوى هاتف شاومى Redmi Note 11S على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع نظام التشغيل أندرويد 12.. ومن المقرر أن يصدر الهاتف بسعر حوالى 5 آلاف جنيه مصرى.