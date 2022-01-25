احذر.. ثغرة أمنية فى لعبة دارك سولز

جدة - نرمين السيد - اكتشف خبراء الأمن عبر الإنترنت، ثغرة خطيرة فى لعبة دارك سولز 3 على نظام التشغيل ويندوز، حيث تتيح هذه الثغرة للهاكرز تنفيذ هجمات عن بُعد واختطاف جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم.





ولفت منشور على، SpeedSouls Discord أن مخترقاً كان يحاول تحذير المطور FromSoftware من ثغرة على دارك سولز 3، لكن الأمر تحول إلى اختراق، وعلى الرغم من أن القليل من الأشخاص يعرفون كيفية استغلال هذه الثغرة، لكنها تبقى ثغرة خطيرة يمكن استغلالها لاختراق جهاز الضحية عن بعد. ومن جانبها، استجابت شركة FromSoftware المطورة للعبة، على الفور للتحذير الأمنى، وأغلقت مؤقتاً خدمة لاعب مقابل لاعب للعبة دارك سولز 3 وأسلافها بينما يحقق فريق الأمان فى الشركة بهذه الثغرة.

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