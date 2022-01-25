غرائب العالم.. شخص يتعلق بعجلة طائرة من جنوب إفريقيا إلى هولندا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولفتت "سى إن إن" إلى أن الرجل اختبأ خلسة فى عجلة مقدمة الطائرة طوال الرحلة، حيث وجدته السلطات الهولندية واعيًا عندما هبطت الطائرة فى مطار شيفول بأمستردام بعد 11 ساعة من إقلاعها.
وقال المتحدث الرسمى فى مطار شيفول، إن الرجل اختبأ متعلقًا بالعجلة منذ أن غادرت الطائرة من جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا، وهو شاب فى منتصف العمر.
وأكدت الشرطة العسكرية الهولندية أن الرجل بخير فى ظل تلك الظروف، فلم يسجل سوى درجة حرارة منخفضة لجسده وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبى.
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